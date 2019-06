Bijzonder verjaardagscadeau voor Bart Kaëll: de populaire zanger sluit Leive Vloms af op zijn 59ste verjaardag Bart Mertens

04 juni 2019

17u00 4 Leuven Het Leuvense schlagerfestival Leive Vloms maakte zopas bekend dat Bart Kaëll, Wim Soutaer, Charles Van Domburg en Mama’s Jasje optreden op de derde editie van Leive Vloms. Voor Bart Kaëll wordt dat een bijzonder optreden want hij wordt op vrijdag 2 augustus 59 jaar jong. De populaire zanger zal net als de andere artiesten ook een eerbetoon doen aan Paul Severs die op de affiche stond maar recentelijk is overleden.

Festival Leive Vloms heeft op korte tijd een vaste plek veroverd op de Leuvense zomerkalender. De voorbije twee edities lokten samengeteld 22.000 bezoekers. Of anders gezegd: twee keer een volle Oude Markt. Dat was vooral goed nieuws voor het MS-centrum in Melsbroek want Leive Vloms ontstond nadat bekende Leuvenaar Jan Heremans de diagnose multiple sclerose kreeg van de artsen. Zijn horecavrienden schoten meteen in actie en stampten op amper enkele maanden Leive Vloms uit de grond. Met groot succes want tot op heden staat de teller op bijna 30.000 euro voor het MS-centrum in Melsbroek. Jan Heremans groeide al snel uit tot het gezicht van het Leuvense schlagerfestival en roept ook dit jaar iedereen op om gul te doneren op de derde editie van Leive Vloms.

De centen die we al hebben opgehaald, worden goed gebruikt voor het onderzoek naar MS Jan Heremans, gezicht van Leive Vloms en zelf MS-patiënt

“De centen die we al hebben opgehaald, worden goed gebruikt voor het onderzoek en de behandeling van MS”, vertelt Jan Heremans. “Samen met het team van Tom Meurrens en het MS-centrum Melsbroek blijven we mensen motiveren om te doneren. De komende weken volgen er nog nieuwe initiatieven. Het zou fijn zijn als we opnieuw kunnen rekenen op een massale opkomst en steun voor het verhaal.”

Aan het muzikale programma zal het alvast niet liggen want dat is net zoals de voorbije jaren top, met dank aan onder meer Jos Van Oosterwyck en House of Entertainment. Op de affiche van de derde editie op vrijdag 2 augustus onder meer Wim Soutaer die samen met Charles Van Domburg op het podium zal staan. Ook van de partij: Mama’s Jasje. Afsluiter van dienst is niemand minder dan Bart Kaëll die zijn verjaardag komt vieren op de Oude Markt. “De mensen komen graag en massaal afgezakt omdat ze niet alle dagen de kans hebben om hun favoriete artiesten op ‘de langste toog ter wereld’ aan het werk te zien, samen met een liveband”, zegt Erik De Rop van vzw Oude Markt. “Bart Kaëll brengt zijn roeiboot ‘De Marie-Louise’ mee en viert op ons podium zijn 59ste verjaardag. We verbreden het festival met het partyduo Wim Soutaer en Charles Van Domburg. Peter Van Laet rolt de Mama’s Jasje-hits uit: ‘Als de dag van toen’, ‘Onzen bok is dood’, ‘Zo ver weg’,...en alle artiesten brengen ook een individueel eerbetoon aan Paul Severs met een interpretatie van één van zijn grootste hits. Paul Severs stond geprogrammeerd maar overleed helaas vroegtijdig. Het overlijden van Paul Severs was voor velen een mokerslag. In overleg met zijn familie en nabestaanden brengen we een warm eerbetoon aan en voor hem.” Meer info: www.leivevloms.be