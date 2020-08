Bijzonder slecht nieuws voor de lopers: “Eindejaarscorrida gaat niet door dit jaar” Bart Mertens

11 augustus 2020

18u00 4 Leuven Geen Eindejaarscorrida in Leuven gaat niet door dit jaar en dat is slecht nieuws voor de sportievelingen. “Zowel het organisatiecomité als atletiekclub DCLA hebben besloten om de Eindejaarscorrida dit jaar niet te laten doorgaan”, laat organisator Marc Beullens weten.

De Eindejaarscorrida in Leuven is al 22 jaar een bijzonder populair event bij jong en oud in Leuven, maar de 23ste editie komt er dit jaar niet. Dat is uiteraard het gevolg van de coronamaatregelen. Organisator Marc Beullens vreest dat het gezondheidsrisico niet 100 % uitgesloten kan worden tijdens het event dat traditioneel het sportieve jaar in Leuven afsluit. “Wij willen het risico niet nemen dat er besmettingen zouden plaatsvinden bij onze vele medewerkers of bij de deelnemers. Ondanks de vele noodzakelijke aanpassingen qua materiaal en extra medewerkers kan niemand garanderen dat alles 100% veilig kan verlopen. Daarom verplaatsen we onze 23ste editie naar zondag 26 december 2021”, besluit Marc Beullens.