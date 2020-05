Bijna jarig Lemmensinstituut viert met nieuwe opleidingen: “Nog meer uitgroeien tot culturele hotspot” Bart Mertens

14 mei 2020

17u55 4 Leuven Kunsthumaniora Lemmensinstituut in Leuven blaast in 2021 vijftig kaarsjes uit. Dat wordt in september gevierd met drie nieuwe opleidingen. “Met de opleidingen dans, circuskunstenaar en voorbereidend jaar woordkunst-drama verdubbelt de school haar studieaanbod”, zegt directeur Tom De Haes.

Met een 90-tal leerlingen is Kunsthumaniora Lemmensinstituut in Leuven eerder een kleine secundaire school. Tot op heden kon je er slechts twee studierichtingen volgen: muziek en woordkunst-drama. Vaak is Lemmens de vooropleiding van studenten die kiezen voor de richting drama en/of muziek aan hogeschool LUCA–School of Arts, behorend tot de Associatie KU Leuven. De Vlaamse Regering heeft zopas beslist dat de school vanaf het schooljaar 2020-2021 mag beginnen met de studierichting dans en het voorbereidend jaar woordkunst-drama. Dat laatste is een zevende jaar dat voorbereidt op hoger kunstonderwijs. “Het richt zich tot studenten met een diploma secundair onderwijs en een grote artistieke droom maar die nog niet over voldoende technische of artistieke bagage beschikken om te kunnen starten aan de hogeschool. De studierichting dans wordt een polyvalente dansopleiding met klassiek, hedendaags, modern en urban”, zegt directeur Tom De Haes.

Als je kijkt naar de evolutie die het circus de laatste jaren heeft doorgemaakt, is het logische om circus binnen de woordkunst-drama aan te bieden. De school werkt hiervoor nauw samen met Cirkus in Beweging uit Leuven Tom De Haes, directeur van het Lemmensinstituut

Uniek in Vlaanderen wordt de opleiding circuskunstenaar als optie binnen de studierichting woordkunst-drama. “Als je kijkt naar de evolutie die het circus de laatste jaren heeft doorgemaakt, is het een logische piste om de optie circus binnen de woordkunst-drama aan te bieden. De school werkt hiervoor nauw samen met Cirkus in Beweging uit Leuven.”

50ste verjaardag

Nog dit: Lemmensinstituut viert haar vijftigste verjaardag met nieuwe opleidingen maar ook met een groot spektakel in de Leuvense stadsschouwburg op 7 en 8 mei 2021. Alle leerlingen, waaronder ook die van de nieuwe opleidingen, zullen een plaats krijgen op het podium. “Nu kunsthumaniora Lemmensinstituut alle opleidingen binnen de podiumkunsten aanbiedt, zal Leuven nog meer dan voorheen uitgroeien tot een culturele hotspot. Niet alleen omwille van wat er op het podium gebeurt maar ook omwille van de verankering binnen onderwijs”, besluit directeur Tom De Haes.

Meer info: www.kso-lemmensinstituut.be