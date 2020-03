Bijna honderd patiënten in UZ Leuven met coronavirus Bart Mertens

27 maart 2020

18u30 0 Leuven In UZ Leuven worden momenteel 99 patiënten verzorgd die besmet zijn met het coronavirus COVID-19. Daarvan liggen er 28 patiënten op intensieve zorg waarvan 17 aan een beademingstoestel.

In totaal deed UZ Leuven al testen bij 9.440 patiënten, waarvan 1.976 testen positief waren en 237 een bevestiging waren van positieve testen in een ander labo. Op vrijdag gebeurden er in het Leuvense labo 136 testen waarvan er 58 positief waren. Het UZ Leuven heeft nog voldoende capaciteit voor coronapatiënten. Wellicht zal het aantal patiënten die besmet zijn met het coronavirus nog stijgen de komende dagen. In het Heilig Hartziekenhuis liggen 36 coronapatiënten en dat zijn er twee meer in vergelijking met donderdag.