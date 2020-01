Bijna energieneutraal wonen aan het water? Dat kan in De Kaai in Wijgmaal Bart Mertens

05 januari 2020

08u00 0 Leuven Wie op zoek is naar een bijzondere locatie om te wonen, kan misschien wel terecht in project De Kaai in Wijgmaal. Kwalis bouwt er een residentie aan de Vaart met vijftien appartementen die worden gerealiseerd volgens het BEN-principe. Dat staat voor ‘bijna energie neutraal’.

Genieten van groen en water op enkele kilometers van Leuven…dat is het uitgangspunt van residentie De Kaai in Wijgmaal. Bedrijf Kwalis staat bekend voor bijzondere projecten op toplocaties zonder in te boeten op duurzame architectuur en in project De Kaai blijft de firma trouw aan dat principe. In totaal komen er vijftien appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De gelijkvloerse appartementen hebben een charmante privétuin, de bovenliggende appartementen hebben ruime terrassen met zicht op het water. De twee penthouses beschikken dan weer over een uniek dakterras met een prachtig zicht. Ook niet onbelangrijk is het BEN-principe wat staat voor ‘Bijna Energie Neutraal’.

Natuurgebied

“De Kaai Leuven is een zalige plek om aan te meren, om thuis te komen”, klinkt het bij Kwalis. “In dit bijzondere bouwproject aan de Vaart vloeien de tijdloosheid van het gebouw en de ruimtelijkheid van de natuur wonderlijk mooi in elkaar over. De ligging aan het water en het uitzicht op het natuurgebied aan de overkant bieden rust en ademruimte in de drukke wereld. Rust en bereikbaarheid gaan hand in hand bij dit bouwproject. Wonen in ‘De Kaai Leuven’ biedt alle kansen om flexibel en bewust om te gaan met tijd en mobiliteit.”

Prijzen

Prachtig project maar daar hangt uiteraard een prijskaartje aan vast. Voor een slaapkamer met één appartement tel je minstens 285.000 euro neer. Een appartement met twee of drie slaapkamers begint bij prijzen van respectievelijk 330.000 en 385.000 euro. Voor een penthouse moet je nog iets dieper in de buidel tasten: 595.000 euro. Meer info: dekaaileuven.be