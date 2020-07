Bijna 70 km/u in centrum Leuven en 110 km/u in zone 50: politie flitst 1280 bestuurders in juni Joris Smets

06 juli 2020

15u28 0 Leuven In totaal werden in de maand juni 32.395 auto’s gecontroleerd door de anonieme flitsvoertuigen en de camera op statief van de Leuvense politie. Daarvan reden er 1.280 te snel en zij mogen zich aan een fikse boete verwachten. In sommige gevallen zal deze boete niet min zijn: een bestuurder werd aan 110 km/u geflitst in de zone 50 van de Eenmeilaan en twee bestuurders werden aan bijna 70 km/u betrapt in het centrum van Leuven.

Binnen de Leuvense ring, waar maximaal 30 km/uur mag gereden worden, werd onder meer gecontroleerd in de Blijde Inkomststraat, Vesaliusstraat, Van Evenstraat, Minckelerstraat, Justus Lipsiusstraat, Kapucijnenvoer, Naamsestraat, en Parkstraat. De hoogste snelheden werden geregistreerd in de Blijde Inkomststraat en de Minckelerstraat, telkens 68 km/uur.

In Kessel-Lo werd de flitser opgesteld in onder meer de Platte Lostraat, Eenmeilaan, Holsbeeksesteenweg, Kesseldallaan, Koetsweg, Koning Albertlaan, Rerum Novarumlaan, Trolieberg, Vlierbeeklaan en Wilselsesteenweg. De snelste bestuurder werd geflitst op de Eenmeilaan en reed (tijdens de nacht) 110 km/uur.

In Heverlee werd gecontroleerd in onder meer de Hertostraat, Broekstraat, Geldenaaksebaan, Huttelaan, Vandenbemptlaan, Meerdaalboslaan, Tervuursesteenweg, Philipslaan en de Tervuursevest. In de zones waar maximaal 50 km/uur mag gereden worden, reed het snelste voertuig 87 km/uur. Dat was in de Hertogstraat. In de zones met maximale snelheid tot 30 km/uur werd in de Huttelaan een auto geflitst tegen 69 km/uur. Ook op de Tervuursesteenweg werd gecontroleerd in een zone waar naar aanleiding van werken tijdelijk maximaal 30 km/uur mocht gereden worden. Een bestuurder werd er geflitst tegen een snelheid van 73 km/uur. Op de Meerdaalboslaan tenslotte, waar maximaal 90 km/uur mag gereden worden, werd een bestuurder betrapt met een snelheid van 168 km/uur.

In Wilsele en Wijgmaal werd gecontroleerd op onder meer de Aarschotsesteenweg, Rotselaarsesteenweg, Wijgmaalsesteenweg en de Vaartdijk. Op de Aarschotsesteenweg werd een bestuurder in de bebouwde kom waar maximaal 50 km/uur mag gereden worden, geflitst tegen 105 km/uur.