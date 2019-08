Biercafé The Capital - met 2.500 bieren en 20 tapkranen - is failliet EDLL

07 augustus 2019

15u44 9 Leuven The Beer Hive, de vennootschap achter biercafé The Capital op de Grote Markt, is door de ondernemingsrechtbank van Leuven failliet verklaard. Of het café met de meeste biertjes in Leuven een nieuwe bestemming krijgt of het pand wordt overgenomen, is voorlopig nog onduidelijk.

Ondanks dat The Capital nog maar sinds 2013 open is, heeft het biercafé toch al een aardige geschiedenis op haar palmares. Het zou het grootste biercafé ter wereld worden. De toenmalige uitbaters David Nijs en Amaury Verelst pronkten met 20 tapkranen en meer dan 2.500 bieren op de kaart. De bieren stonden zelfs in alfabetische volgorde. Maar die stempel duurde niet lang. Café Delirium in Brussel deed het beter met meer dan 3.000 verschillende bieren uit ongeveer zestig landen.

The Beer Hive

Een goed jaar na de opening hield cafébaas David Nijs het voor bekeken en in 2016 wou Amaury Verelst zich volop concentreren op zijn bouwbedrijf. Conclusie? Hij zette het biercafé na drie jaar te koop. Het was uiteindelijk The Beer Hive dat in 2018 nieuw leven in de brouwerij ging blazen. Maar ook dat verhaal kent nu een einde.

“Sinds vorige week vrijdag is The Capital officieel failliet. Ik werd als zelfstandig consultant aangesteld om de schulden van 2018 recht te trekken, maar dat is niet gelukt. Er zijn veel slechte beslissingen genomen, zoals grote investeringen in het interieur. Gezien de dalende omzetcijfers bleek dat een te snelle investering. Het is jammer, maar er kwamen ook niet genoeg mensen. Het gemiddelde verbruik per persoon per avond was slechts 6,53 euro. Dat is natuurlijk niet genoeg. De omzetcijfers waren zo’n 30% à 40% lager”, zegt voormalig extern zaakvoerder Van Der Linden G. (35).

Het pand van biercafé The Capital is eigendom van beruchte kotbaasfamilie Appeltans. “Ook de huur van meer dan 8.000 euro per maand was niet meer dragelijk. We hebben aan tafel gezeten met Appeltans, maar in plaats van de huur naar beneden te halen werd die nog eens omhoog getrokken”, aldus de voormalig zaakvoerder.

Geen beweging

Buurcafé In Den Engel zag al enige tijd weinig vertier in The Capital. “Eén van de personeelsleden zei me nog voor ze plots sloten dat ze mogelijk failliet waren. Sinds die dag heb ik geen beweging meer gezien”, zegt cafébaas Luc Stroobants van café In Den Engel. Ook het gebouw naast The Capital staat al enige tijd te huur en is eveneens eigendom van de familie Appeltans.

Intussen werd ook de Facebookpagina en de website van The Capital offline gehaald. Wat er nu met het biercafé The Capital en het pand op de Grote Markt gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De ondernemingsrechtbank heeft Martin Dion als curator aangesteld.