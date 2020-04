Bibliotheken KU Leuven werken aan afhaalsysteem EDLL

29 april 2020

11u27 0 Leuven De KU Leuven-bibliotheken werken momenteel aan een ‘collect and go’ voor boeken, zoals in openbare bibliotheken.

Sinds de bibliotheken op 19 maart de deuren moesten sluiten, wordt er maximaal ingezet op ‘Scan on demand’. Via het platform Limo kunnen personeel en studenten gratis een scan van een tijdschriftartikel of een hoofdstuk uit een boek aanvragen. Daarnaast is de elektronische collectie zoals voorheen 24/24 beschikbaar. Een werkgroep van KU Leuven-bibliotheek bekijkt momenteel de mogelijkheden van een afhaalsysteem.

De timing van de opstart hangt enerzijds af van de coronamaatregelen, maar ook van zakjes voor de boeken en beschermend materiaal voor het personeel. Het afhaalsysteem van de KU Leuven-bibliotheken is dus ten vroegste voorzien voor 11 mei.