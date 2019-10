Bib Tweebronnen opent tijdelijke MiniBib: “80.000 materialen in de aanbieding” Bart Mertens

02 oktober 2019

18u24 0 Leuven De stad Leuven renoveert momenteel de bibliotheek in Tweebronnen. Tijdens de renovatie werkt de Bib Tweebronnen door op kleinere schaal in een ‘minibib’. “De MiniBib opende vandaag de deuren en heeft 80.000 materialen in de aanbieding”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

“De normale publieksruimte van de Bib Leuven Tweebronnen is tijdelijk gesloten door de werkzaamheden”, vertelt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera (sp.a). “We vernieuwen er onder meer de vloer die na bijna twintig jaar intensief gebruik echt wel toe is aan vernieuwing. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de inrichting op te frissen en nieuwe verlichting te hangen. We verwachten dat de renovatie rond zal zijn in het voorjaar van 2020.”

Deelgemeenten

Een gesloten bibliotheek dus maar er is goed nieuws voor de trouwe bezoekers. Vandaag opende de MiniBib die haar grote broer tijdelijk moet vervangen. “De bib werkt inderdaad door”, aldus Dieter Deplancke, afdelingshoofd van bibliotheek. “De filialen in de deelgemeenten blijven uiteraard gewoon open. In Kessel-Lo komen er op zaterdag zelfs ruimere openingsuren, namelijk van 10 tot 17 uur. In Tweebronnen kunnen bezoekers terecht in onze nieuwe bib op minischaal.”

Gratis

Die MiniBib bevindt zich in de gangen en het auditorium van Tweebronnen. “Mini van oppervlakte maar groots in dienstverlening”, stelt Deplancke. “We blijven een collectie van 80.000 materialen aanbieden. Daarenboven wordt cd’s uitlenen vanaf nu gratis. Voortaan is de Bib Leuven Tweebronnen elke weekdag acht uur open: van 10 tot 18 uur. Op donderdag zijn we open van 12 tot 20 uur. Op zaterdag openen we om 10 uur en sluiten we nog steeds om 17 uur.”