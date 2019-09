Bib Leuven verhuist collectie naar hal in Tweebronnen Bart Mertens

04 september 2019

19u00 0 Leuven Vanaf dit najaar tot het voorjaar van 2020 renoveert de Bib Leuven Tweebronnen haar publieksruimte. De bibliotheek krijgt onder meer een nieuwe vloer en een inleverrobot. Van 16 september tot 2 oktober is Bib Leuven gesloten voor werkzaamheden en verhuist de collectie naar de hal in Tweebronnen”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

De voorbereidingsfase van de renovatiewerken in Bib Leuven loopt stilaan op zijn einde. “Zo’n 100.000 biblotheekmaterialen zijn al ingepakt”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “De Bib is bijna klaar voor de verhuizing van meubilair en materialen naar de tijdelijke locatie in de hal, de foyer en het auditorium van Tweebronnen. Daar zal vanaf 2 oktober een mooie selectie van populaire, actuele materialen aangeboden worden tot het eind van de renovatiewerken. Tijdens de verhuizing in de tweede helft van september is de hoofdbib gesloten. Maar niet getreurd want de lezers kunnen nog steeds terecht in de filialen.”

Inleverboxen

Een aantal dingen verlopen wel anders tijdens deze korte sluitingsperiode. Ophalen van gereserveerde materialen in de hoofdbib is tijdens de laatste twee weken van september niet mogelijk. De afhaalperiode wordt daarom automatisch verlengd tot 12 oktober. Lezers kunnen ook altijd één van de filialen als afhaalplaats kiezen. Een boek, een cd of een dvd laten overkomen uit een andere bibliotheek kan tijdelijk niet tijdens de maand september. Vanaf 2 oktober kan je hiervoor terug in de hoofdbib terecht. Tijdens de sluitingsperiode blijft het wel mogelijk om je boeken in te leveren in de hoofdbib in Leuven. Dat kan steeds via de inleverboxen in de Diestsestraat en in de Rijschoolstraat.

Verrassing

“Tot slot nog een fijne verrassing”, zegt schepen Vandevoort. “Vanaf 2 oktober tot het eind van de werken is de Bib vaker open. Op weekdagen ben je in de Bib Leuven Tweebronnen welkom van 10 tot 18 uur. Enkel op donderdag en zaterdag gelden de huidige openingsuren, namelijk op donderdag van 12 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 17 uur. Bovendien is het filiaal Kessel-Lo op zaterdag de hele dag open, van 10 tot 17 uur.”