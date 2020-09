Bib Leuven stapt op digitale trein met Café Digitaal Bart Mertens

08 september 2020

16u00 1 Leuven Bib Leuven draait weer op volle toeren na de renovatie en dat is ook te merken in het aanbod. Boeken, films en muziek uiteraard maar ook Café Digitaal in samenwerking met Linc vzw. “Een digi-expert geeft tips over een vooraf bepaald thema zoals bijvoorbeeld veilig surfen”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Vanaf vandaag kan je in de Leuvense bibliotheek een reeks ‘Café Digitaal’-workshops volgen in het kader van de Week van de (digitale) Geletterdheid. In totaal organiseert de bib deze maand vier digitale workshops en tijdens het werkjaar 2020-2021 plant de bib ook maandelijks een Café Digitaal rond een vast thema. Ondertussen loopt tot 15 oktober in Tweebronnen eveneens de expo ‘de Bib Leuven, een nieuw hoofdstuk’. “Je komt er meer te weten over de recente renovatiewerken in de hoofdbib in Tweebronnen. Maar je ontdekt er ook meer over de ‘Stedelijke Technische School’ (1936) en haar ontwerper, de gerenommeerde architect Henry van de Velde. Weinigen weten dat dit unieke complex het allerlaatste gebouw is dat van de Velde in België ontwierp”, vertelt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Samen met de Erfgoedcel en het Stadsarchief lanceert de bibliotheek in het kader van Open Monumentendag ook een oproep aan alle oud-leerlingen en -leerkrachten van de vroegere Technische School om verhalen, foto’s en documenten over hun schooltijd te bezorgen. Wie iets wil delen kan mailen naar bibliotheek@leuven.be met als onderwerp ‘Technische School’.