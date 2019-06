Bib Leuven renoveert maar blijft wel open Bart Mertens

04 juni 2019

16u00 0 Leuven Vanaf september tot het voorjaar van 2020 krijgt bibliotheek Tweebronnen een grondige renovatie. Zo komt er onder meer een nieuwe vloer en een nieuwe robot om materialen in te leveren. “Om de hinder voor de bezoekers te beperken, krijgt de bib ruimere openingsuren tijdens de werkzaamheden”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Bibliotheek Tweebronnen in Leuven is toe aan een opfrisbeurt. Die komt eraan en wel vanaf september. De bibliotheek krijgt onder meer een nieuwe vloer en andere inleverrobot. “Tijdens de renovatieperiode wil de bibliotheek haar bezoekers zo goed mogelijk blijven bedienen. Er zal een mooie selectie aan materialen beschikbaar blijven op een andere locatie in Tweebronnen. De Bib zal tijdelijk ook ruimere openingsuren hebben”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

De publieksruimte van Bib Leuven wordt tijdens de werkzaamheden wel volledig afgesloten. Bibliotheekbezoekers kunnen terecht in de ‘minibib’ in hetzelfde gebouw. “We verhuizen een derde van de materialen tijdelijk naar de hal, de foyer en het auditorium van Tweebronnen. Daarnaast vind je een flink deel van de collectie terug in de Bibfilialen in Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele. Om dit huzarenstukje te kunnen bolwerken zal de Bib even sluiten tussen 16 september en 2 oktober want er moeten liefst 200.000 materialen verplaatst worden.”

Nog dit: vanaf 2 oktober zal de Bib op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open zijn van 10 tot 18 uur. Op donderdag blijven de openingsuren ongewijzigd van 12 tot 20 uur. Op zaterdag zal je zoals steeds van 10 tot 17 uur terecht kunnen in de Bib.