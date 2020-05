Bib Leuven opent deuren vanaf 3 juni: “Maar Bibliobus blijft nog in garage” Bart Mertens

29 mei 2020

17u00 1 Leuven Op woensdag 3 juni om 12 uur opent de Bib Leuven opnieuw de deuren. “Bezoekers kunnen - rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen - opnieuw bibmaterialen uitzoeken en ontlenen”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Bib Leuven lanceerde sinds 18 mei al een afhaaldienst, maar vanaf 3 juni schakelt de bibliotheek een versnelling hoger. De deuren gaan weer open, al moeten bezoekers zich wel houden aan enkele veiligheidsmaatregelen. “Lezers kunnen terug naar de bibliotheek komen om boeken, cd’s, dvd’s of games uit te kiezen”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “Gereserveerde materialen haalt de baliemedewerker voor hen uit het rek. Reserveren blijft momenteel nog gratis. Kranten of tijdschriften lezen, studeren, werken of de computers gebruiken is nog niet mogelijk. Om het bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, ga je best thuis al na welke boeken je nodig hebt. Dat kan gemakkelijk via de bibcatalogus op www.leuven.bibliotheek.be. De Bib breidt ook haar Bib aan Huis-service voor specifieke groepen verder uit.”

Om het veilig te houden, verloopt een bezoek wel anders. De looprichting is aangegeven en de Bib hanteert dezelfde huisregels als de Leuvense winkels Dieter Deplancke, afdelingshoofd van Bib Leuven

“Bibmaterialen veilig verwerken houdt ook een andere werkorganisatie in”, vult Dieter Deplancke, afdelingshoofd van de Bib Leuven, nog aan. “De hoofdbib en de filialen zullen opnieuw toegankelijk zijn tijdens de gewone openingstijden. De Bibliobus daarentegen blijft nog een tijdje in de garage. In de bus is er immers geen mogelijkheid om voldoende afstand te houden. Om het voor iedereen veilig en gezond te houden, verloopt een bezoek aan de bibliotheek wel anders. De looprichting is aangegeven en de Bib hanteert dezelfde huisregels als de Leuvense winkels. Je komt bij voorkeur alleen en respecteert de hygiënemaatregelen. Je houdt uiteraard ook afstand en een mondmasker dragen is aanbevolen. Om het aantal aanwezigen op te volgen, werkt de Bib ook met een beperkt aantal mandjes. Mandjes op? Even wachten tot er iemand de bibliotheek verlaat.”

Alle praktische info vind je op de website van de bibliotheek: leuven.bibliotheek.be.