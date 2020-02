Bia Mara verrast met origineel Valentijnsdiner: een ‘Fish & Chipsboeket’ Bart Mertens

14 februari 2020

08u00 0 Leuven Het is Valentijn en dan worden we overspoeld met romantische culinaire initiatieven, maar Bia Mara Leuven in de Tiensestraat spant dit jaar de kroon met een origineel Valentijnsdiner.

De zaak met vestigingen in Antwerpen, Leuven en Brussel pakt uit met een ‘Fish & Chipsboeket’. “Valentijn is traditioneel een bloemetje en een romantisch etentje, maar bij Bia Mara in Leuven dachten we daar anders over. We creëerden een origineel Fish & Chipsboeket dat je samen met je geliefde kan opeten in een romantische setting. Leuvenaars zeggen het deze Valentijn dus met een Fish & Chips boeket”, klinkt het enthousiast.

Bel voor meer info naar het nummer 016/62.39.08.

