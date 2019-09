Bezorgde ouders, leerlingen en leerkrachten bundelen krachten tegen fusie Perron 3000: “Drie goede scholen verdwijnen. In de plaats komen enkel vraagtekens” Bart Mertens

30 september 2019

16u00 0 Leuven De onvrede over de aangekondigde fusie tussen drie grote Leuvense katholieke scholen blijft nazinderen. ‘Perron 3000’ zou neerkomen op één brede eerstegraadsschool en twee of meer campussen voor de daaropvolgende jaren. De ongerustheid blijft groot en bezorgde ouders, leerlingen en leerkrachten bundelen hun krachten nu met het platform Spoorloos 3000.

Vorige week maakte de Raad van Bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle het toekomstplan ‘Perron 3000’ bekend. Op 1 september 2021 zouden de drie vertrouwde scholen –Paridaensinstituut, St-Pieterscollege en H. Drievuldigheidscollege- plaats maken voor een eerstegraadschool en twee (of meer) campussen voor de daaropvolgende jaren. De bzorgdheid bij leerlingen, ouders en leerkrachten is groot, zoals vorige week meer dan eens bleek tijdens protestacties.

Drie goedwerkende scholen gaan op de schop. In de plaats komen enkel vraagtekens…veel vraagtekens De initiatiefnemers van platform Spoorloos 3000

“Drie goedwerkende scholen gaan op de schop”, klinkt het bij de bezorgde ouders, leerlingen en leerkrachten. “In de plaats komen enkel vraagtekens…veel vraagtekens. Leuven kent op dit moment een grote rijkdom aan scholen. Grote scholen, kleinere scholen, scholen met elk hun unieke schoolcultuur en een niet inwisselbare eigenheid. In dat ruime aanbod vindt elke leerling een school waar hij of zij zich thuis kan voelen.”

September 2021

“Met Perron 3000 verdwijnt die rijkdom en daarmee ook de keuzevrijheid van ouders en leerlingen. Perron 3000 moet een antwoord bieden op de uitdagingen van deze tijd. Maar wat zijn die uitdagingen? Worden zorgvragen beter beantwoord in een grote structuur waarin leerlingen om de twee jaar van locatie en team moeten veranderen dan in eenschool waar leerlingen, leerkrachten en opvoeders zes jaar lang samen blijven? Perron 3000 wil met deze nieuwe school van start gaan op 1 september 2021. De Raad van Bestuur rekent daarvoor op de samenwerking van medewerkers, ouders en leerlingen. Kan in zo’n kort tijdsbestek een draagvlak worden gecreëerd voor dit project waarover leerkrachten, leerlingen en ouders enkel wat vage sloganeske mededelingen te lezen krijgen? Degelijke informatie ontbreekt nog steeds.”

Leerlingenraad

De bezorgde ouders, leerkrachten en leerlingen wijzen er ook op dat het plan niet enkel gevolgen heeft voor de leerlingen die in 2021 in de eerste graad zullen zitten. “Alle andere leerlingen zullen mee moeten verhuizen. Leerlingen uit de huidige eerste en tweede graad weten niet waar ze over twee jaar les zullen volgen en hoe hun leerplek eruit zal zien”, klinkt het. Ondertussen tikt de klok want de leerlingenraad krijgt zo’n drie weken om niet-bindend advies te formuleren.

Conclusie: veel vragen en weinig antwoorden. Om tegemoet te komen aan de onzekerheden van dit moment verenigen de bezorgde ouders, leerkrachten en leerlingen zich nu in platform ‘Spoorloos 3000’. “We willen de bezorgdheid een stem geven”, besluiten de initiatiefnemers.

Meer info: www.spoorloos3000.be en www.facebook.com/SpoorloosLeuven. Een e-mail sturen kan op het adres contact@spoorloos3000.be