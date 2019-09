Bezorgde leerlingen HDC schrijven open brief aan directie: “Fusie wordt ons door de strot geduwd” Bart Mertens

27 september 2019

14u51 0 Leuven De geplande scholenfusie tussen het Heilig Drievuldigheidscollege, het Sint-Pieterscollege en het Paridaensinstituut onder de noemer Perron 3000 blijft de gemoederen beroeren. Na drie dagen van actie voeren, hebben de leerlingen van het Heilig Drievuldigheidscollege een open brief geschreven aan hun directie. “Misschien is het tijd om eerst naar onze mening te luisteren in de plaats van beslissingen te nemen”, klinkt het.

De hoop bij de leerlingen van het Heilig Drievuldigheidscollege om de fusie alsnog te voorkomen, is niet erg groot na drie dagen van actie voeren zonder resultaat maar toch halen ze alles uit de kast. Zopas bezorgden ze hun directie een open brief om hun gevoelens van teleurstelling over te maken. “Uit de (weinige) informatie die we kregen, hebben we begrepen dat de reden tot fusie ligt in het feit dat leerlingen die van ASO veranderen naar BSO of TSO over een te hoge drempel moeten stappen. Wat wij niet begrijpen, is waarom drie ASO-scholen moeten veranderen voor de enkelingen die veranderen naar BSO of TSO. Een andere grote vraag: de directies van HDC, SPC en Paridaens –drie ASO scholen- ondertekenen iets wat draait om het welzijn van de BSO- en TSO-leerlingen? Een ander argument is dat jullie willen focussen op de leerling als individu en niet als nummer X in een groep van 250. Wij redeneren zo: alle leerlingen van de eerste graad worden samengezet in één school maar dat blijft toch nog steeds hetzelfde aantal? In de plaats van een leerling te zien als individu gaan we die leerling eerder zien als een nummertje in een veel grotere groep…”

Jullie voeren dit plan in met oog op het welzijn van alle leerlingen terwijl het ondertussen toch wel duidelijk blijkt dat wij tegen Perron 3000 zijn Bezorgde leerlingen van HDC

De leerlingen van HDC wijzen er ook op dat ook de leerkrachten grote vragen hebben bij de geplande fusie die vanaf september 2021 een feit zou moeten zijn onder de noemer Perron 3000. “Jullie voeren dit plan in met oog op het welzijn van alle leerlingen terwijl het ondertussen toch wel duidelijk blijkt dat wij als één man, samen met de leerkrachten, tegen Perron 3000 zijn. Uit de enquête onder de leerkrachten blijkt dat 80% tegen was maar jullie stellen dat 50% niet eens zijn stem heeft laten horen. Het is fout om ervan uit te gaan dat de rest zomaar voor het plan is…”

Plan?

In de open brief stellen de leerlingen zich ook vragen of er wel een plan is, onder meer voor de tweede en de derde graad. “Het plan mag dan wel ongeveer uitgewerkt zijn voor de eerste graad maar onze scholen hebben ook nog andere jaren. Op dit moment klinkt het dat “alle opties nog open liggen” en dat “er ruimte is voor inspraak voor iedereen”. Jullie ondertekenen dus een ‘plan’ in naam van ons allemaal maar er is helemaal geen plan. Het komt over als een erg overhaaste beslissing op zowel leerlingen en leerkrachten. Belangrijke vragen worden ontweken. Wij voelen ons genegeerd en niet serieus genomen. Zijn we niet belangrijk genoeg voor jullie terwijl wij toch de leerlingen zijn waar jullie het voor doen? Misschien is het tijd om eerst even naar onze mening te luisteren in de plaats van beslissingen te nemen.”

Het motto van HDC is ‘Een warme school, waar iedereen zich thuis voelt’…waar is die warmte? Bezorgde leerlingen van HDC

De leerlingen wijzen er tot slot op dat HDC een rijke geschiedenis van 177 jaar heeft met een eigenheid die nu op het spel wordt gezet. “Het motto van HDC is ‘Een warme school, waar iedereen zich thuis voelt’…waar is die warmte? Waar is onze tweede thuis? We worden behandeld als een groep die moet volgen in een plan dat ons door de strot wordt geduwd. Het is perfect mogelijk om een gemeenschappelijke directie te vormen maar laat onze scholen onze scholen blijven”, besluiten de leerlingen van HDC hun open brief aan de directie.