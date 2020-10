Bezoekers vinden ondanks corona de weg naar Leuvense monumentale kerken: “Teller is gestrand op 8.000 op drie maanden tijd” Bart Mertens

09 oktober 2020

10u00 0 Leuven Naar jaarlijkse gewoonte stelt Visit Leuven tijdens het toeristische seizoen de monumentale kerken van Leuven open voor bezoekers. Hoewel dit voorjaar het coronavirus de planning doorkruiste, vonden geïnteresseerden afgelopen zomer vlot de weg naar het waardevolle erfgoed. “We klokken ondanks de corona-epidemie af op een 8.000 kerkbezoekers”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a).

Ieder jaar van 1 maart tot en met eind september zetten de Sint-Michielskerk, de Sint-Geertruikerk, Sint-Kwintenskerk en Sint-Jan-de-Evangelist van Abdij van Park hun deuren open. Met 50.000 bezoekers per jaar zijn deze kerken een belangrijke trekpleister in de stad die overigens beschikken over infopanelen in vijf talen. Dit voorjaar gooide het coronavirus echter roet in het eten waardoor de kerken van maart tot eind mei gesloten bleven. Vanaf midden juni lanceerde Visit Leuven een aangepast onthaal met suppoosten en werden de kerken opnieuw opengesteld voor bezoekers in het weekend. In de zomermaanden juli, augustus en september kwamen daar ook nog de vrijdagen bij.

Wallonië

Opnieuw afklokken op 50.000 bezoekers was een beetje veel gevraagd maar uiteindelijk vonden zo’n 8.000 bezoekers toch de weg naar de Leuvense monumentale kerken. Denise Vandevoort, schepen voor Toerisme en Cultuur: “Met museum M, de Sint-Pieterskerk, het stadhuis, de universiteitsbibliotheek met toren en dit prachtig kerkelijk patrimonium konden we afgelopen zomer onze bewoners en potentiële bezoekers op een aantrekkelijke manier verwelkomen. We klokken inderdaad af op een kleine 8.000 kerkbezoekers. Die kwamen veelal uit het binnenland, zowel uit Vlaanderen als uit Wallonië. De voorbije weken zagen we ook weer een beperkt buitenlands publiek, vaak studenten. Het was niet vanzelfsprekend maar alles liep op rolletjes dankzij de inzet van een ploeg trouwe medewerkers en de kerkfabrieken.”