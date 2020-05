Bezoeken aan rusthuizen lopen vlot dankzij reservatiesysteem KeyPlanner Bart Mertens

27 mei 2020

17u00 0 Leuven Sinds 18 mei is een bezoek opnieuw toegelaten in woonzorgcentra. Eén van de voorwaarden is het in kaart brengen van alle bezoekers en daar vond Kristof Lanckman iets op met zijn online reservatiesysteem KeyPlanner. Het Leuvense woonzorgcentrum De Wingerd maakt al gebruik van het slimme systeem. “KeyPlanner zorgt ervoor dat niet alle bezoekers op hetzelfde moment langskomen”, zegt Jan Vanwezer, campusdirecteur in WZC De Wingerd.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat mensen vanaf 18 mei opnieuw een bezoek mogen brengen aan een familielid in een woonzorgcentrum. Een grote opluchting voor veel families, maar tegelijk ook een organisatorische en logistieke uitdaging voor de woonzorgcentra. Er werden namelijk strenge voorwaarden verbonden aan de bezoeken. Zo mag bezoek enkel in specifieke ruimtes of in openlucht gebeuren en moet elke bezoeker geregistreerd worden. Het Leuvense woonzorgcentrum De Wingerd van Woonzorgnet-Dijleland zocht naar een snelle en gemakkelijke oplossing om bezoeken in goede banen te leiden. Ze kwamen terecht bij het online reservatiesysteem KeyPlanner, dat werd ontwikkeld door Kristof Lanckman uit Bertem. “Een bezoek is geregeld met enkele muisklikken. Het online reservatiesysteem is snel inzetbaar, aanpasbaar aan specifieke noden en uiterst gebruiksvriendelijk”, aldus Kristof Lanckman.

Via KeyPlanner kunnen bezoekers hun afspraak gemakkelijk zelf inplannen, waardoor onze medewerkers minder administratief werk hebben Jan Vanwezer, campusdirecteur van WZC De Wingerd

Op maat

De ervaring van WZC De Wingerd lijkt dat te bevestigen. Als pionier en voortrekker in het ‘Kleinschalig Genormaliseerd Wonen’ voor personen met dementie bestaat De Wingerd uit zeventien woningen voor telkens acht personen. Het woonzorgcentrum deed er alles aan om zoveel mogelijk familiaal contact mogelijk te maken, maar dankzij KeyPlanner werden de bezoeken bijzonder overzichtelijk voor alle betrokkenen. “We geloven in De Wingerd in de kracht van familiaal contact en samen met KeyPlanner werd een online kalender opgesteld om ervoor te zorgen dat niet alle bezoekers op hetzelfde moment zouden langskomen”, zegt Jan Vanwezer, campusdirecteur van WZC De Wingerd. “Via KeyPlanner kunnen bezoekers hun afspraak gemakkelijk zelf inplannen, waardoor onze medewerkers minder administratief werk hebben. Het reservatiesysteem werd volledig op maat aangepast aan onze wooneenheden en is bijzonder intuïtief in gebruik.”

Timeslots

Ook in WZC Ter Meeren in Neerijse zijn ze tevreden over het systeem. “Op basis van onze specifieke situatie verzorgde KeyPlanner de technische set-up van ons reservatiesysteem”, zegt woonleefkundige Katrien Philips. “Het enige dat we zelf moesten doen was de link naar het reservatiesysteem publiceren op onze website. Nu kunnen families snel en eenvoudig een afspraak inplannen via hun smartphone, tablet of computer. Bovendien kunnen wij de timeslots altijd updaten.”

De tool kan na een dag ingezet worden en aangepast worden aan de specifieke noden en situatie. Er volgde ook al een aanvraag van een psychiatrisch centrum Kristof Lanckman uit Bertem

Veel voldoening

Initiatiefnemer Kristof Lanckman uit Bertem is tevreden dat zijn reservatiesysteem soelaas biedt in deze moeilijke tijden. “Ik ben trots dat ik de woonzorgcentra kan helpen”, klinkt het. “De tool kan aangepast worden aan de specifieke noden en situatie, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in De Wingerd en in Ter Meeren. Er volgde inmiddels ook een aanvraag van een psychiatrisch centrum. Het geeft veel voldoening om met KeyPlanner bij te dragen”, besluit Kristof Lanckman. Nog dit: bezoekers met minder digitale kennis kunnen nog altijd telefonisch een bezoek plannen.