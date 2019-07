Bewoonster oog in oog met inbreker KAR

16 juli 2019

14u34

Een bewoonster van een huis op de Geldenaaksebaan in Heverlee stond maandagnacht oog in oog met een inbreker. De vrouw werd gewekt door lawaai op de benedenverdieping. Toen ze een kijkje ging nemen, merkte ze een onbekende man op in de deuropening. Bij het zien van de bewoonster ging de man ervandoor. Er werden twee laptops en de identiteitskaarten van de bewoners gestolen. Het werd de inbreker niet echt moeilijk gemaakt om binnen te geraken. Na het onderzoek bleek dat de achterdeur niet op slot was.