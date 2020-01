Bewoonster oog in oog met inbreker KAR

19 januari 2020

Op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo heeft een inwoner vrijdagavond twee inbrekers betrapt. De vrouw was in de vooravond vertrokken en kwam een uur later terug thuis. Toen ze aan haar woning kwam zag ze door het raam dat er iemand in haar woonkamer stond. Ze ging naar binnen en de man nam de vlucht door de tuin. Op dat moment merkte ze nog een tweede inbreker op die samen met de eerste het hazenpad koos. De politie werd meteen verwittigd en startte en grote zoekactie in de omgeving. Er werd ook een speurhond bijgehaald, maar van de inbrekers ontbrak elk spoor. Het tweetal had het schuifraam en de achterdeur van de woning geforceerd, maar ze werden opgeschrikt vooraleer ze iets buit konden maken. Later bleek dat er eerder die avond ook in andere huizen in de buurt ingebroken was tijdens de afwezigheid van de bewoners.