Bewoonster betrapt 'regenpijpinbrekers'

26 mei 2019

In de Grensstraat in Kessel-Lo is er zaterdagavond geprobeerd om in te breken in een huis. De inbrekers klopten eerst op de voordeur om te kijken of er iemand thuis was. Toen niemand kwam opendoen, klommen ze langs de regenpijp naar boven. Op de eerste verdieping probeerden ze vervolgens een raam open te breken. De bewoonster werd echter gewekt door het lawaai en deed het licht aan. Ze verwittigde de politie en er kwam meteen een patrouille ter plaatse. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de inbrekers reeds gevlucht. Er werd een proces-verbaal opgesteld. Of de inbraak iets te maken heeft met de ‘regenpijpinbraak’ in Bierbeek is niet duidelijk.