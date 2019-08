Bewoners Wijgmaalbroek en klanten café ’t Werrek verbroederen op Vlooybergtoren Bart Mertens

08 augustus 2019

17u08 2 Leuven De trouwe klanten van café ’t Werrek in Wijgmaal en enkele bewoners van woonzorgcentrum Wijgmaalbroek hebben een bijzondere uitstap gemaakt. Ze trokken samen naar de Vlooybergtoren in Tielt-Winge voor een fotosessie.

“Toen café ’t Werrek 20 jaar bestond, kwam ik op het idee om leuke foto’s te maken met de klanten”, legt cafébaas Arne Mortelmans uit. “Die foto’s hang ik vervolgens op in het café. Zo betrek je de klanten bij het interieur. We maken er echt posters van en ondertussen zijn we toe aan nummer 15. De vaste klanten en de bewoners van Wijgmaalbroek poseerden aan de beroemde Vlooybergtoren in Tielt-Winge, bekend van de televisieserie ‘Callboys’. Binnen drie jaar bestaat ’t Werrek 25 jaar en tegen dan zouden we aan 100 posters moeten zitten. Ik zet mijn klanten graag letterlijk ‘in the picture’.”

Callboys

De Vlooybergtoren is dankzij Callboys uitgegroeid tot een echte toeristische attractie. De zwevende trap is gemaakt uit roestvrij Cortenstaal met een kleur die verwijst naar het ijzerzandsteenerfgoed. De toren is ruim 20 meter lang en 11 meter hoog. De uitkijktrap staat op één van de hoogst gelegen locaties, ongeveer 80 meter, van het Hageland. Bij helder weer kan je vanop de toren in het westen de koeltorens van Electrabel zien in Vilvoorde en de schachten van de Limburgse koolmijnen in het oosten.