Bewoners van J.B. Van Monsstraat eisen verkeer in één richting. Schepen Dessers reageert: “We gaan in overleg” Bart Mertens

18 februari 2020

19u18 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur kondigde recent enkele bijkomende knips aan om “het circulatieplan volledig af te werken”. Dat laatste zinnetje viel niet in goede aarde bij de bewoners van de J.B. Van Monsstraat die zich ‘vergeten’ voelen. “Wij willen verkeer in één richting om het leefbaar te houden”, klinkt het. Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) belooft niets maar wil wel in overleg gaan met de buurt.

Wat goed is voor de ene, is soms slecht voor de andere…Die uitspraak is meer dan eens van toepassing in de vele discussies over het circulatieplan in Leuven. Of ook: wat hier niet mag rijden, zal daar rijden. De bewoners van de J.B. Van Monsstraat hadden wat dat betreft van in het prille begin in 2016 pech want hun straat kwam op één van de verkeerslussen te liggen. Uit metingen van de stad Leuven blijkt dat er in de J.B. Van Monsstraat dagelijks zo’n 1.300 wagens passeren, nota bene in twee richtingen. Op zaterdag loopt dat aantal zelfs op tot 1.800 voertuigen per dag. De bewoners zijn het drukke verkeer mee dan beu en hadden gehoopt op een bijsturing vanuit het stadsbestuur maar ze vielen uit de boot bij de laatste aanpassingen aan het circulatieplan.

“Vandaag stellen we vast dat wordt aangekondigd dat het circulatieplan wordt afgewerkt met maatregelen die geen enkel positief effect zullen hebben voor de Jean-Baptiste Van Monsstraat. Het is teleurstellend dat een constructieve houding en het opbrengen van het gevraagde geduld niet loont”, stellen buurtbewoners Jeroen Vervloessem, Aagje Ieven en Annemie Voets. Om hun onvrede kracht bij te zetten, schreven de buurtbewoners nu een brief aan het Leuvense stadsbestuur.

Het werd een koude douche. Er werd geen rekening gehouden met onze suggestie De bewoners van de J.B. Van Monsstraat

“Hoe opgetogen we waren over de doelstellingen van het verkeerscirculatieplan zo groot was ook onze vrees voor het risico voor onze straat”, klinkt het. “Eerder dan actie te voeren en te klagen, hebben we de opportuniteit die de stad ons bood via het participatietraject met beide handen gegrepen. Meerdere buren hebben deelgenomen aan de gesprekken waar we de vrees voor veel drukker verkeer in onze straat hebben geuit. Tegelijkertijd hebben we een constructieve oplossing aangereikt: maak van de Jean-Baptiste Van Monsstraat een éénrichtingsstraat. Gespannen keken we uit naar de aanpassingen die de stad zou doorvoeren nu ze de mening en suggesties van haar inwoners had gehoord. Het werd een koude douche. Er werd geen rekening gehouden worden met onze suggestie. Ook ons ultiem pleidooi was tevergeefs. Er rijden 1.351 auto’s per dag meer door onze straat. We kunnen daar uit eigen ondervinding aan toevoegen dat die niet aan de 30 km/u rijden en dat ze zeker niet spontaan stoppen om voetgangers rustig te laten oversteken. En nu, wat nu? Kunnen we nu dan eindelijk aanpassingen en bijsturingen verwachten? Blijkbaar niet want het evaluatierapport vermeldt droogweg ‘Dit is geen overschrijding van de verkeersleefbaarheid.’ Nu kunnen wij niet anders doen dan luid en krachtig aan de alarmbel trekken.”

Het gaat om een straat die op een lus ligt en dan is het logisch dat er meer verkeer passeert Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) betwist niet dat er veel verkeer is in de J.B. Van Monsstraat. “Het gaat om een straat die op een lus ligt en dan is het logisch dat er veel verkeer passeert. Dat ga ik niet ontkennen en ik begrijp de frustratie van de buurtbewoners. Ik ga in overleg gaan met de mensen en bekijken of er bijgestuurd kan worden maar op korte termijn kan ik geen belofte doen momenteel. Het is trouwens niet zo dat er geen enkele aanpassing meer mogelijk is aan het circulatieplan.”