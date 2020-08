Bewoners schakelen Natuurhulpcentrum in om ree in tuin te vangen Kim Aerts

07 augustus 2020

15u55

De bewoners van een huis in de Tweekleinwegenstraat in Heverlee merkten vrijdagochtend omstreeks 8 uur een ree op in hun tuin. Het Natuurhulpcentrum kwam ter plaatse om het dier te vangen en terug vrij te laten in het Meerdaalwoud. De ree verkeerde in goede gezondheid toen het gelost werd. “Enkele uren eerder was ook al een ree opgemerkt die op de Meerdaalboslaan liep. Gelukkig werd het beestje niet aangereden. Het dier slaagde er zelf in veilig weg te komen”, bevestigt politiewoordvoerder Marc Vranckx.