Bewoners Onze-Lieve-Vrouwstraat ongerust over Hertogensite. “De grootsheid van de podiumkunstensite overstijgt de draagkracht!” Bart Mertens

05 december 2019

Leuven Een aantal bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Leuven maken zich zorgen over de toekomstige Hertogensite. Onder meer de grote podiumkunstenzaal veroorzaakt ongerustheid. "De grootsheid van deze site overschrijdt de draagkracht van de buurt", klinkt het. Schepen Carl Devlies (CD&V) stelt dat er zoveel mogelijk rekening werd gehouden met de buurtbewoners.

De stad Leuven organiseerde een tijdje geleden Benedenstad op Zondag. Tijdens die dag konden de Leuvenaars ontdekken wat de toekomst allemaal in petto heeft voor de benedenstad. Een aantal bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en omgeving kwamen na Benedenstad op Zondag thuis met een ongerust gevoel. “Er werd veel informatie over de ontwikkelingen van de buurt getoond waar de bewoners zich zorgen om maken”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. “Na al de infoavonden van de stad Leuven over project Hertogensite zijn de bezorgdheden en twijfels enkel toegenomen. Wie is echt vragende partij?”

Waar gaan al die bezoekers parkeren? Onze straten zijn al moeilijk toegankelijk voor plaatselijk verkeer De bezorgde bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Leuven

Vooral de impact van de geplande podiumkunstenzaal blijft vragen oproepen. De buurtbewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat en omgeving vragen zich af wat er zal gebeuren als er meer dan duizend bezoekers tegelijk zullen toekomen in het stadsdeel . “De grootsheid van de podiumkunstensite in het centrum van de middeleeuwse stad met vele kleine straatjes overschrijdt de draagkracht van de buurt. Een project van deze omvang moet buiten Leuven voorzien worden, bijvoorbeeld aan de vroegere stelplaats van De Lijn aan het station van Leuven. Voor zover er al een nieuwe podiumkunstenzaal in Leuven nodig is, moet het principe zijn: een zaal op maat van de buurt. Waar gaan al die bezoekers parkeren? Onze straten zijn al moeilijk toegankelijk voor plaatselijk verkeer.”

We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen maar op een bepaald moment moet de politiek beslissen over een project Schepen Carl Devlies (CD&V)

Verder maken de bewoners zich ook zorgen over de hoogte van de woontoren en meer bepaald over het zonlicht dat weggenomen zal worden en het gebrek aan privacy in de achtertuinen. Zelf stellen de bewoners voor om een rustige culturele invulling te geven aan de leegstaande gebouwen in de Onze-lieve- vrouw-straat waaronder het bloedtransfusiegebouw en villa AA. De kans dat de stad Leuven de geplande podiumkunstenzaal nog opgeeft op de Hertogensite is echter zo goed als onbestaande. “We zitten al heel ver in het proces. Deze bewoners komen een beetje laat met hun protest”, reageert schepen Carl Devlies (CD&V). “Er zijn meerdere momenten van informatie en inspraak geweest de voorbije jaren. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen maar op een bepaald moment moet de politiek beslissen over een project. Dat hebben we gedaan en we menen dat de Hertogensite een opwaardering zal zijn voor de benedenstad. Meer cultuur, meer groen, meer water, meer beleving…Dit is wat de Leuvense benedenstad van de toekomst allemaal te bieden zal hebben!”