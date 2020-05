Bewoners Lolanden krijgen dinsdag noodwoning Kim Aerts

10 mei 2020

11u11 0 Leuven De inwoners van de onbewoonbaar verklaarde sociale woningen in de wijk Lolanden in Leuven blijven niet langer in de kou staan. Zij krijgen dinsdag noodwoningen toegewezen.

De sociale woningen in Lolanden in Kessel-Lo werden in oktober vorig jaar onbewoonbaar verklaard door het Leuvense stadsbestuur. Projectontwikkelaar Camelot Europe ging in beroep tegen die beslissing, zodat het dossier vijf maanden in de lade verdween. Tot Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) twee maanden geleden dat beroep verwierp. “Dat was voor ons het sein om tot herhuisvesting over te gaan. Maar het uitbreken van de coronacrisis in maart stak stokken in de wielen”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen). “Met vertraging gaan we die operatie dinsdag uitvoeren. Inmiddels hebben wij alle bewoners een aanbod gedaan. Dat is altijd het plan geweest en is ook de taak van de stad en het OCMW.”

Zeventien appartementen

Het gaat om de bewoners van zeventien appartementen. “Dat zijn in meerderheid alleenstaanden. Samen gaat het om zo’n twintigtal mensen. We veronderstellen dat de meesten op ons eenmalig voorstel ingaan. Dan krijgen ze naast herhuisvesting ook begeleiding naar een definitieve oplossing”, stelt Corneillie.

De Leuvense PVDA-afdeling reageert tevreden. “Wat wij al sinds november vragen en wat toen als onmogelijk werd afgedaan, is nu toch gelukt”, zegt gemeenteraadslid Line De Witte. “De acute noodsituatie is tijdelijk opgelost. Maar dat verandert niets aan de noodzaak aan structurele oplossingen voor de wooncrisis. Wij pleiten ervoor dat het stadsbestuur het woonbeleid zelf in handen neemt en niet langer overlaat aan privébedrijven.”