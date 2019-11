Bewoners jagen indringer uit huis ADPW

15 november 2019

De bewoners van een huis op de Diestsevest betrapten donderdagavond een onbekende man die van de zolder naar beneden kwam. Toen de onbekende indringer zag dat er iemand thuis was, ging hij er onmiddellijk vandoor via het dakraam aan de achterzijde van het huis. Uit onderzoek bleek dat de indringer langs daar ook was binnengekomen. Het glas van het dakraam was stuk geslagen. Er werd geen buit gemaakt.