Bewoners J-B. Van Monsstraat voeren actie Bart Mertens

21 februari 2020

18u30 0 Leuven Ze hadden het aangekondigd en ze hielden woord. De bewoners van de Jean-Baptiste Van Monsstraat hebben na rijp beraad actie gevoerd tegen het drukke verkeer in de Leuvense straat die op een verkeerslus ligt en sinds de invoering van het circulatieplan meer wagens te slikken krijgt. De bewoners maakten een fietstocht tijdens het avondspits.

“Wij willen onze straat als leefruimte voor de buurt terug opeisen”, zeggen Aagje Ieven, Annemie Voets en Jeroen Vervloessem. “We hebben net als andere Leuvenaars behoefte en het recht om de openbare ruimte te kunnen gebruiken of beleven als plaats om elkaar te ontmoeten. Momenteel is onze straat vergleden naar een soort van ‘Panamakanaal’ in de Leuvense binnenstad. We willen benadrukken dat deze situatie geen onvermijdelijk gegeven is maar het gevolg van beleidskeuzes en het gevolg van de afwezigheid van corrigerende keuzes. We hebben ons altijd constructief en geduldig opgesteld. We willen nog altijd mee naar oplossingen zoeken maar het geduld is nu wel op. We wachten al van bij de start van het participatietraject sinds begin 2016. Toch zijn we verheugd met de reactie van schepen David Dessers (Groen) waarin hij stelt nog open te staan voor verdere dialoog. We hopen snel een uitnodiging te krijgen van het Leuvense stadsbestuur. In afwachting daarvan zou het stadsbestuur goede wil kunnen tonen door onmiddellijke tijdelijke maatregelen te nemen om de tsunami te stoppen.”

