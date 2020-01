Bewoners betrappen inbreker ADPW

03 januari 2020

17u13 0

In de nacht van oud op nieuw werd een inbreker door bewoners betrapt in de Philipslaan in Leuven. Iets na middernacht werden de bewoners van een woning opgeschrikt door een inbreker die probeerde om het schuifraam open te breken. Toen de inbreker de bewoners zag nam hij dadelijk de vlucht. De politie werd verwittigd maar kon de inbreker niet meer aantreffen.