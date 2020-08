Bewoners afwezig tijdens inbraak JSL

11 augustus 2020

Maandag werd er ingebroken in een woning in de Borstelsstraat in Kessel-Lo. Terwijl de bewoners afwezig waren tussen zon- en maandagavond werd een raam aan de achterzijde van de woning opengebroken. De inbrekers doorzochten alle kamers en gingen aan de haal met verschillende voorwerpen. Maandagavond kwamen de bewoners thuis en merkten de inbraak op. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op. De exacte buit is nog niet gekend.