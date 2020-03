Bewoner woonzorgcentrum Booghuys in Leuven besmet met coronavirus Joris Smets

20 maart 2020

15u55 20 Leuven Vandaag testte een bewoner van woonzorgcentrum Booghuys positief op het coronavirus. De bewoner werd onmiddellijk afgezonderd van andere bewoners en zijn familie werd meteen op de hoogte gebracht. Zorg Leuven nam al een tijdje geleden strenge voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen. Desondanks heeft toch een bewoner van het woonzorgcentrum in Leuven positief getest op de erg besmettelijke ziekte. Zorg Leuven doet ook nog een warme oproep aan iedereen die mondmaskers heeft.

Zorg Leuven trof al strenge veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo geldt er een algemeen bezoekersverbod in alle woonzorgcentra van Zorg Leuven. Enkel het personeel dat er werkt en externe medische hulpverleners mochten het woonzorgcentrum nog betreden onder strenge voorwaarden. Dat het coronavirus erg besmettelijk is wordt nog maar eens duidelijk. “Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is een bewoner besmet geraakt met het coronavirus”, stelt Eef Peeters, coördinator communicatie van Zorg Leuven. “In overleg met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum en volgens de procedures van het agentschap Zorg en Gezondheid werd de bewoner onmiddellijk in een afgesloten kamer geplaatst en nam het woonzorgcentrum bijkomende en noodzakelijke maatregelen. Uit voorzorg zullen ook de andere bewoners zolang het nodig is in afzondering verblijven. De familieleden van alle bewoners werden vandaag telefonisch op de hoogte gebracht.”

Contact

In WZC Booghuys verblijven momenteel 72 bewoners, verdeeld over drie afdelingen. Het zorgpersoneel zet zich al ruim een week extra in om het alle bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. “Zo kunnen de bewoners via een tablet per afdeling toch nauw in contact blijven met hun familie en vrienden”, klinkt het. “Het personeel van het woonzorgcentrum blijft ook, zoals nu al gebeurde, om de twee dagen telefonisch contact opnemen met een familielid van iedere bewoner. Zorg Leuven evalueert dagelijks alle voorzorgsmaatregelen en blijft waakzaam om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en al haar bewoners te beschermen.”

Oproep

Ten slotte doet Zorg Leuven nog een warme oproep aan iedereen die mondmaskers van het type FFP1, FFP2 of FFP3 of beschermschorten heeft. Heb je nog één of meerdere mondmaskers of beschermschorten in huis? Dan mag je die afleveren aan het onthaal van WZC Booghuys, A. Vesaliusstraat 10 bus 0101, 3000 Leuven. Bel even aan, want je mag het woonzorgcentrum niet betreden. Dan kan je je pakje aan de voordeur neerzetten. Het onthaal haalt het vervolgens op.