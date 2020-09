Bewoner staat ‘s nachts oog in oog met inbreker JSL

20 september 2020

De bewoner van een appartement op het gelijkvloers in de Strijdersstraat is zaterdagnacht even na 4 uur opgeschrikt door het lawaai van brekend glas. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat het glas van het keukenraam stuk was. Aan de andere zijde van het raam zag hij de dader staan. Toen die merkte dat hij betrapt was, sprong hij op een fiets en ging ervandoor. De bewoner kon een goede beschrijving geven van de verdachte. Even later kon de politie na een zoekactie in de buurt een persoon aantreffen die aan de beschrijving voldeed.