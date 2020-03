Bewoner staat oog in oog met inbrekers JSL

04 maart 2020

15u15 0

Dinsdagavond werden inbrekers betrapt in een appartement in de Edelzangerslaan in Kessel-Lo. De bewoner van het appartement merkte geritsel op in een kamer aan de achterkant van het gebouw. Hij controleerde de kamer, opende een gordijn en stond oog in oog met drie inbrekers op zijn balkon. Deze namen de vlucht via de tuin van de buren richting Koekoekspad. De politie kwam ter plaatste en voerde nadien een buurtbevraging uit.