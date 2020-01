Bewoner oog in oog met inbreker ADPW

02 januari 2020

In de nacht van oud op nieuw werd een inbreker door een bewoner betrapt in de Pieter Nollekensstraat in Kessel-Lo. Omstreeks half tien ’s avonds werden de bewoners opgeschrikt door een luide slag. Toen een bewoner ging kijken stond hij oog in oog met een inbreker die op het punt stond opnieuw met een ijzeren staaf tegen de deur te slagen. De inbreker nam meteen de vlucht en klom over een muur. De politie werd verwittigd maar kon de inbreker niet meer aantreffen.