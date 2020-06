Bewoner betrapt drie vrouwen op heterdaad terwijl ze zijn voordeur forceren Joris Smets

26 juni 2020

14u04 0 Leuven Donderdagnamiddag werden drie vrouwen betrapt terwijl ze probeerden in te breken in een appartement op de Celestijnenlaan in Heverlee. Het drietal probeerde om de voordeur van het appartement te forceren, maar slaagde hier niet in. De alerte bewoner verwittigde de politie en de vrouwen konden worden ingerekend.

Terwijl het drietal de voordeur probeerde te forceren hadden ze niet door dat de bewoner hen ondertussen van aan de andere kant van de deur door het kijkgaatje in de gaten hield. De opmerkzame man verwittigde meteen de politie en hield het drietal in het oog terwijl ze zich uit de voeten maakten met een Franse vluchtauto. De Leuvense politie kwam met verschillende ploegen ter plaatse en een patrouille van het fenomeenteam kon de drie vrouwen en hun voertuig in de buurt aantreffen. Ze werden ingerekend en ter beschikking gesteld van het parket.