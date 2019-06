Betrapte parfumdief kan ingerekend worden met hulp van omstaanders KAR

02 juni 2019

10u09 0 Leuven Een 29-jarige man uit Antwerpen is zaterdagnamiddag betrapt in de Leuvense Inno toen hij enkele flesjes parfum ter waarde van 450 euro probeerde mee te graaien.

Een winkeldief had de twintiger in de smiezen via de bewakingscamera. Daarop was te zien hoe de dief een fles verstopte in de binnenkant van een zak die met aluminiumfolie was bekleed om het winkelalarm te omzeilen. Toen de winkeldief naar buiten stapte, werd hij achterna gezeten door de bewakingsagent. Op de hoek van de Diestsestraat en de Vital Decosterstraat kon de bewakingsagent de winkeldief tegenhouden. Het kwam tot een schermutseling waarbij de bewakingsagent met het achterhoofd tegen een verkeerspaaltje terecht kwam met een bloedende hoofdwonde als gevolg. Samen met enkele omstaanders kon de winkeldief toch worden vastgehouden tot de politie ter plaatse was. Het parket werd van de feiten in kennis gesteld.