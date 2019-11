Betalen huizenjagers in Leuven meer nu woonbonus verdwijnt? “Nee, in Leuven zijn de prijzen al hoog”, zegt Ilse Temmerman van Century 21 Connect Bart Mertens

01 november 2019

19u00 0 Leuven De woonbonus verdwijnt en dat heeft gevolgen voor de vastgoedmarkt. In de eerste plaats een ‘rush’ op woningen om de woonbonus nog mee te pakken maar zijn huizenjagers in Leuven ook bereid om boven de vraagprijs te bieden? “Nee, in Leuven zijn de prijzen al zo hoog dat er meestal geen financiële ruimte meer is voor een nog hoger bod”, zegt Ilse Temmerman van Century 21 Connect.

De nieuwe Vlaamse regering schrapte de woonbonus in het regeerakkoord. Het was zonder twijfel het meest besproken onderwerp nadat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) tot een akkoord kwam met coalitiepartners CD&V en Open Vld. Al snel werd duidelijk dat er haast bij was voor mensen die nog willen profiteren van de voordelen van de woonbonus en dat veroorzaakte een ‘rush’ bij huizenjagers. In oktober werden er bijna 43 % meer vastgoedtransacties geregistreerd in vergelijking met de maand oktober in 2018. En de gehaaste kopers betaalden ook vlotjes 3,2 % meer om alsnog van de woonbonus te kunnen genieten. Dat zou blijken uit de gegevens waarover de Federatie van het Notariaat (Fednot) beschikt en is een rechtstreeks gevolg van de afschaffing van het systeem dat nu wordt vervangen door lagere registratierechten.

27.152 transacties

“In oktober 2018 werden 19.003 transacties genoteerd, in oktober 2019 zijn dat er 27.152”, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “Er waren in het derde trimester heel veel transacties in heel het land met een stijging van meer dan 4 procent tot gevolg. Als we enkel kijken naar de maand oktober dan is er enkel in Vlaanderen een stijging van 43 procent in vergelijking met een jaar eerder. De aankondiging van de aanschaffing van de woonbonus heeft een onmiddellijk effect gehad.” Ondertussen is de grote ‘rush’ al gaan liggen want de kans dat je deze maand of volgende maand nog een woning kan kopen met de voordelen van de woonbonus is eerder klein. Er is simpelweg niet genoeg tijd meer om het hele dossier rond te krijgen voor 1 januari.

Voor de meeste kandidaat-kopers in Leuven is meer bieden dan de vraagprijs simpelweg geen optie wegens geen budget op overschot Ilse Temmerman van Century 21 Connect

Ook in Leuven bevestigen meerdere immokantoren dat ze een bijzonder drukke maand achter de rug hebben maar aan de bereidheid om meer te betalen dan de oorspronkelijke vraagprijs wordt wel getwijfeld. De Leuvense immomarkt is immers een beetje een buitenbeentje met hoge prijzen. Ilse Temmerman van Century 21 Connect op het Herbert Hooverplein verkocht bijvoorbeeld geen enkele woning boven de vraagprijs. “Nee, in Leuven ga je dat niet zo snel tegenkomen want de prijzen liggen al hoog. Voor de meeste kandidaat-kopers is meer bieden dan de vraagprijs simpelweg geen optie wegens geen budget op overschot. Ik hoorde ook van collega’s in de regio –in Tienen bijvoorbeeld- dat er geen sprake was van biedingen boven de vraagprijs om het vastgoed in de wacht te slepen. Het is wel zo dat het een bijzonder drukke maand was door de afschaffing van de woonbonus. Het viel me ook op dat heel wat kandidaat-kopers niet goed op de hoogte waren, op het feit na dan dat het systeem van de woonbonus verdwijnt vanaf 1 januari. We moesten de mensen dan ook heel goed begeleiden bij hun aankoop maar dat is uiteraard onze taak en dat doen we met de glimlach.”

Duurste provincie

Blijft de vraag: gaan de woningprijzen in de toekomst dalen nu de woonbonus verdwijnt? Volgens specialisten zou dat het geval moeten zijn en wel met 10 % binnen de twee jaar. Of dat ook het geval zal zijn in de bijzonder gegeerde stad Leuven is nog maar de vraag. Feit is alvast Vlaams-Brabant en Antwerpen de duurste Vlaamse provincies zijn met een gemiddelde prijs boven de kaap van 300.000 euro voor een huis. Brussel blijft tot op heden de kroon spannen met een gemiddelde prijs van 474.371 euro voor een woonhuis.