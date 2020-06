Bestuurders onder invloed spelen rijbewijs kwijt Joris Smets

15 juni 2020

10u52 0 Leuven Zondagnacht betrapte de politie van Leuven twee bestuurders die onder invloed achter het stuur van hun auto zaten. Beiden moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.

De eerste, een 25-jarige man, werd in de Naamsestraat aan kant gezet omdat hij opviel door zijn rijgedrag. Hij testte niet enkel positief op alcohol maar ook op drugs. De tweede man, een 26-jarige, had zijn wagen met kapotte band aan de kant ter hoogte van Tiensepoort achtergelaten en wilde te voet verder gaan. Een getuige meldde telefonisch aan de politie dat de man zich abnormaal gedroeg. Een patrouille trof hem even later aan en stelde vast dat hij duidelijk onder invloed was. De man weigerde verder iedere medewerking en wilde geen alcoholtest afleggen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.