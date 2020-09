Bestuurders lichtgewond bij kop-staartaanrijding JSL

18 september 2020

Een 21-jarige bestuurster van een auto uit Scherpenheuvel-Zichem werd donderdagnamiddag omstreeks 14.30 uur met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De auto van de vrouw was op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo langs achter aangereden door een ander voertuig. Ze hield aan de klap rug- en nekpijn over. De tweede bestuurster klaagde van pijn in de borststreek maar wenste geen verdere medische hulp. Beide bestuurders legden een negatieve ademtest af. De twee voertuigen moesten worden getakeld.