Bestuurders betrapt tijdens verkeersactie EDLL

14 juli 2019

De Leuvense politie hield in de nacht van zaterdag op zondag een verkeersactie op verschillende locaties in en rond de stad. Zowel op de Tervuursesteenweg, de Mechelsesteenweg, de Herentsesteenweg, de Kolonel Begaultlaan, het De Becker Remyplein en de Aarschotsesteenweg werd er gecontroleerd op snelheid, alcohol en drugs.

In het totaal werden er 325 voertuigen gecontroleerd op snelheid en zeven daarvan reden te snel. 57 bestuurders werden aan een grondige controle onderworpen. Drie bestuurders hadden teveel gedronken. Twee van hen moesten tijdelijk hun rijbewijs inleveren en de derde verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. Eén voertuig was niet gekeurd en een ander voertuig bleek niet in orde met de inschrijving. Daarnaast werd er een proces-verbaal opgesteld voor het gebruik van een gsm achter het stuur. Ook vier fietsers zonder licht werden bekeurd.

Een andere bestuurder negeerde het bevel van de politie om te stoppen. De politie ging het voertuig onmiddellijk achterna, maar desondanks is de bestuurder toch kunnen vluchten. Het kentekennummer werd wel genoteerd.