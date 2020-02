Bestuurder vlucht weg van alcoholcontrole Joris Smets

17 februari 2020

10u41 1 Leuven Verschillende ploegen van de verkeerspolitie hebben de ganse zaterdagnacht op verschillende plaatsen verkeerscontroles gehouden. Op een vijftal plaatsen werden automobilisten uit het verkeer gehaald en aan een alcoholtest onderworpen. Een van hen voelde de bui al hangen en probeerde weg te vluchten toen hij de alcoholcontrole opmerkte.

In totaal werden er 215 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Dat was onder meer het geval op grote invalswegen zoals de Aarschotsesteenweg en de Wijgmaalsesteenweg, maar ook op kleinere wegen zoals Remylaan, de Brandweg en de Spoordijk. Op de Aarschotsesteenweg reden twee bestuurders met respectievelijke 1.8 en 2.4 promille, ze kregen een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs en een PV. Eén van de bestuurders die positief blies, zal ook geverbaliseerd worden voor het negeren van het stopteken. De bestuurder week uit, reed voorbij de politiepost en vluchtte. De bestuurder reed een doodlopende straat in en parkeerde er op de parking van een bedrijf. Hier werd hij door de politie aangetroffen. Op de Spoordijk werd één bestuurder geverbaliseerd wegens te veel passagiers aan boord.

In totaal hadden vier bestuurders te veel gedronken. Op de Remylaan reden twee bestuurders met 0.5 en 0.8 promille in hun bloed. De bestuurders kregen een rijverbod voor 3u en een onmiddellijke schikking.

Snelheidscontrole

In totaal werden er 296 voertuigen gecontroleerd. Op de Wijgmaalsesteenweg, waar de maximumsnelheid 70 km/u is, werden 86 voertuigen gecontroleerd. Hiervan werden acht voertuigen geverbaliseerd, de snelste bestuurder reed er 120 km/u.

Op de Kolonel Begaultlaan, waar de maximumsnelheid 50 km/u is, werden 110 voertuigen gecontroleerd. Hier werden vijftien voertuigen geverbaliseerd, de snelste bestuurder reed er 78 km/u. Op de Spoordijk, waar de maximumsnelheid 50 km/u binnen de bebouwde kom is, werden 77 voertuigen gecontroleerd. Hiervan werden acht voertuigen geverbaliseerd, de snelste bestuurder reed er 76 km/u.

Op de Aarschotsesteenweg, waar de maximumsnelheid 50 km/u binnen de bebouwde kom is, werden 23 voertuigen gecontroleerd. Er werd één voertuig geverbaliseerd, de bestuurder reed er 74 km/u.