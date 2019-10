Bestuurder vlucht voor politie KAR

20 oktober 2019

Een 26-jarige man uit Keerbergen is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn auto gevlucht voor de politie. De twintiger reed met hoge snelheid op de ring van Leuven. Een politiepatrouille zette de achtervolging in waardoor de twintiger verschillende verkeersinbreuken maakte. In de Tervuursestraat zette de twintiger zich snel aan de kant en hij kroop snel naar de achterbank. Toen de agenten hem aantroffen verklaarde hij dat hij niet de bestuurder was. Dat ballonnetje werd snel doorprikt. De man reed onder invloed van alcohol zijn rijbewijs werd ingetrokken.