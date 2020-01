Bestuurder verliest controle over stuur en belandt tegen vangrail ADPW

03 januari 2020

Op de Lüdenscheidsingel in Leuven verloor een man donderdagnamiddag de controle over het stuur van zijn wagen. De dertiger uit Leuven was met zijn twee kinderen onderweg toen hij plots, vermoedelijk om medische redenen, de controle over het stuur verloor en de auto voor hem aanreed. Daarna raakte hij de vangrail en schuurde hier nog een eind tegen vooraleer hij tot stilstand kwam. De bestuurster van het andere voertuig, een 61-jarige vrouw uit Heverlee, en de kinderen van de man werden bij het ongeval niet gewond. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat er geen sprake was van alcohol of verdovende middelen. Er werd proces-verbaal opgesteld en de exacte oorzaak wordt verder onderzocht.