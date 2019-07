Bestuurder rijdt over voet en pleegt vluchtmisdrijf Kim Aerts

07 juli 2019

14u10 2 Leuven Een voetganger is vrijdagnamiddag aangereden op de Holsbeeksesteenweg in Kessel-Lo. De bestuurder die over de voet van het slachtoffer reed, pleegde vluchtmisdrijf.

Een 50-jarige man uit Aarschot parkeerde zijn vrachtwagen ter hoogte van werken in de straat. Hij stapte uit en klapte de zijspiegel in om te vermijden dat er iemand zou tegen rijden. Op dat moment kwam er net een lichtgrijze Mercedes door de straat gereden. De auto reed over de voet van de vrachtwagenchauffeur en reed daarna gewoon verder. Omstaanders hoorden een luide schreeuw en hebben dadelijk de hulpdiensten verwittigd. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie kwam dadelijk ter plaatse, maar van het vluchtend voertuig was er geen spoor meer. Er werd proces-verbaal opgesteld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Van de aanrijder ontbreekt voorlopig elk spoor.