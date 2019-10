Bestuurder onder invloed van drank en drugs valt in slaap achter stuur, ondanks loeiharde muziek ADPW

14 oktober 2019

15u54 1

De Leuvense politie betrapte zondagochtend een man met een glas te veel op achter het stuur. De politie kreeg melding dat er in de Withoflaan in Heverlee een auto met draaiende motor en luide muziek stond terwijl de bestuurder achter het stuur aan het slapen was. Zijn voet stond zelfs nog op het gaspedaal en de motor bleef in hoge toeren draaien. De politie kwam ter plaatse en kreeg de 39-jarige Leuvenaar wakker. Al snel bleek dat hij onder invloed was van zowel alcohol als drugs. Hij mocht ontnuchteren in de cel en zijn rijbewijs werd ingetrokken.