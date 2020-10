Bestuurder onder invloed speelt rijbewijs kwijt JSL

05 oktober 2020

Zondagmiddag werd in Leuven een bestuurder betrapt op het rijden onder invloed. In de Prelatenstraat ontstond er zondagmiddag een discussie tussen een voetganger en de bestuurder van een bestelwagen over onaangepaste snelheid in de binnenstad. De politie werd erbij gehaald en de 35-jarige bestuurder uit Kessel-Lo werd aan een speekseltest onderworpen. Hieruit bleek dat hij onder invloed van verdovende middelen reed en zijn rijbewijs werd ingetrokken.