Bestuurder onder invloed speelt rijbewijs kwijt JSL

07 oktober 2020

15u21 0 Leuven Dinsdagavond is in Kessel-Lo een man betrapt terwijl hij onder invloed van verdovende middelen met de auto reed. De politie haalde hem uit het verkeer en trok zijn rijbewijs in.

Een ploeg van de interventiedienst van de Leuvense politie merkte in de Leopold Beosierlaan op dat er een auto rondreed met een reproductiekentekenplaat achteraan. De inspecteurs gingen over tot een controle en hieruit bleek dat het voertuig wel correct ingeschreven was, maar dat de originele kentekenplaat aan de voorkant van het voertuig hing. De 32-jarige bestuurder vertoonde echter tekenen van intoxicatie en een speekseltest wees uit dat hij onder invloed van verdovende middelen was. Er werd proces-verbaal opgesteld en zijn rijbewijs werd ingetrokken.