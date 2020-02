Bestuurder onder invloed rijdt op verkeerslicht Joris Smets

02 februari 2020

Vrijdagavond belandde een automobilist op de Brusselsesteenweg in Leuven in de struiken. De 35-jarige Brusselaar reed met zijn bestelwagen van de weg aan de oprit van de E314 en raakte daarbij een verkeerslicht. Hij kwam tot stilstand in een haag. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de bestuurder onder invloed van verdovende middelen reed. Hij verklaarde dat hij aangereden was door een andere auto en daardoor de controle over het stuur verloren was. Van dit tweede voertuig was geen spoor meer. De man werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en de politie stelde proces-verbaal op.