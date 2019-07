Bestuurder onder invloed maakt toertjes in centrum KAR

11 juli 2019

Een 41-jarige man uit Wilsele is woensdag zijn rijbewijs kwijtgespeeld omdat hij te veel gedronken had. Het fietsteam van de Leuvense politie merkte de veertiger op aan Sint-Maartensdal waar hij met luide muziek steeds dezelfde rondjes maakte in zijn auto. Na het derde rondje besloten agenten om de man te controleren. Het was meteen duidelijk dat hij te veel gedronken had. Zijn rijbewijs werd afgepakt.