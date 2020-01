Bestuurder onder invloed knalt op wagen Bart Mertens

26 januari 2020

10u00 0

Een 59-jarige bestuurder uit Oud-Heverlee moest zaterdagavond zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren nadat hij in de Albert Dejonghestraat in aanrijding was gekomen met een ander voertuig. De man had teveel gedronken en dat bleek al snel uit een alcoholtest. Bij de aanrijding raakte niemand gewond.